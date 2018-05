William (3) heeft geen armen en eet met voetjes. Manager pannenkoekenhuis vindt dat onhygiënisch en gaat confrontatie aan KVDS

29 mei 2018

18u19

Bron: Facebook, KARK 0 Een Amerikaanse vrouw is op Facebook in een Franse colère geschoten na wat ze meemaakte in een pannenkoekenhuis in Hot Springs, Arkansas. Toen ze er iets wilde eten met haar kinderen, kwam de manager van de IHOP-vestiging op haar toegestapt met een zuur gezicht. Ze bleek een probleem te hebben met haar zoon. Die heeft geen armen en eet met zijn voetjes. “Ze zei dat hij niet op de tafel mocht zitten of aan het flesje met stroop mocht komen”, zegt Alexis Bancroft.

Het was volgens de vrouw de eerste keer in drie jaar tijd dat haar zoontje scheef werd bekeken. “William zat op de tafel te kleuren en te spelen terwijl we wachtten op onze bestelling”, doet ze het verhaal. “Opeens kwam de manager van de zaak op ons toegestapt en ze zei ons dat hij daar niet hoorde te zitten. En dat hij niet aan het flesje stroop mocht komen dat op de tafel stond.”

Beschermende moeder

Alexis ging naar eigen zeggen meteen in modus van beschermende moeder. “Ik vroeg wat het verschil was tussen handen en voeten”, gaat ze verder. “Daarop vroeg ze me of mijn zoon kon stappen. Ja, mijn zoon stapt. Maar ik droeg hem naar binnen en nam hem meteen mee naar het toilet om zijn voetjes te wassen zodat hij kon eten. Ze zei dat ze dat niet had zien gebeuren. Ga je elke keer de hele zaak rond en vraag je telkens aan alle klanten of ze hun handen gewassen hebben voor ze aan het flesje stroop komen? Nee, dat doe je niet!”, briest de vrouw. (lees hieronder verder)

Er volgde een woordenwisseling en volgens de moeder begon al het personeel toen over de jongen te praten. “Hij is een onschuldig kind van drie die de dingen anders doet dan de anderen”, schrijft ze. “Bedankt aan de veteraan die opkwam voor mijn zoon en ook vertrok toen wij de zaak verlieten. Hij en de twee dames die bij hem waren, hadden nochtans net hun bestelling gekregen.”

Steun

De vrouw kreeg ook steun van een gezin met baseballertjes. “Toen ze de vraag kregen of hun kinderen hun handen hadden gewassen, zei de vader van niet en liet hij hen vervolgens allemaal het flesje siroop vastpakken”, gaat Alexis verder. “Uiteindelijk vertrokken we zonder iets te eten of te betalen voor onze drankjes. Ik maakte wel aan de aanwezigen duidelijk dat mijn kind gediscrimineerd werd omdat hij geen armen had. Toen ik aan het personeel het klachtennummer van het bedrijf vroeg, zeiden ze dat ze me dat niet konden geven omdat ze dat niet hadden.” (lees hieronder verder)

De vrouw vulde later in een reactie nog aan dat het personeel niet geweigerd had hen te bedienen en dat ze niet van plan was om een rechtszaak te beginnen. Haar zoon had de stroop overigens nog niet eens aangeraakt toen de manager kwam klagen. “Ik zou hem geholpen hebben met de siroop als onze bestelling gearriveerd was, maar we besloten niet meer te wachten.”

Het moederbedrijf IHOP verontschuldigde zich intussen voor het incident in een persbericht, net als de manager. “We zullen onze medewerkers een nieuwe training geven om ons ervan te verzekeren dat ze ons niveau van dienstverlening halen, ook tegenover mensen met een beperking.”

Onzeker

In een reactie bij de lokale nieuwszender KARK vertelde de moeder intussen dat haar zoon nu erg onzeker is over de manier waarop hij eet. “Verontschuldigingen en zeggen dat het niet met opzet gebeurde, daar koopt mijn zoon niets voor. De volgende dag wilde hij niet op tafel zitten om te eten, maar op een stoel. Maar dan lukt zelf eten niet voor hem.”

Het bericht van de vrouw op Facebook kreeg meteen veel weerklank. “Erg triest en onbeleefd”, klonk het onder meer. “Het spijt me dat jouw kind dat is overkomen. Niemand met een beperking verdient het om op een dergelijke manier behandeld te worden.” (lees hieronder verder)

Maar niet iedereen steunde haar. “Dit is belachelijk, ik zou het ook niet leuk vinden als ik een kind zag eten met zijn voeten”, klinkt het daarnaast. “Mensen met een beperking zoals deze moeten gevoed worden door iemand anders. Ze hebben een verzorger nodig. Het is niet omdat ze een beperking hebben dat alle anderen hun hygiëne zomaar moeten opgeven.”

Boycotten

Sommigen vroegen echter om kalmte, nadat er een oproep weerklonk om de keten te boycotten. “Als moeder van een kind met een beperking en advocaat heb ik de jongste 30 jaar veel geleerd”, schrijft een vrouw. “Ik werd vroeger altijd kwaad over de manier waarop mijn kind behandeld werd en omdat ik de weg naar de rechtszaal weet, waren mensen bang van me. Ik leerde met verloop van tijd echter dat een rustig gesprek veel meer effect heeft. De meeste mensen bedoelen het niet slecht maar komen soms in moeilijke situaties terecht en weten dan niet hoe ze moeten reageren. Harde woorden en berichten op Facebook kunnen het omgekeerde effect hebben dan wat je bedoelt. Het kan je kind nog meer isoleren omdat mensen je uit de weg zullen gaan.”