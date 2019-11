Willen Europese christendemocraten troostprijs voor Verhofstadt saboteren? TT

27 november 2019

09u01

Bron: Belga, De Standaard 0 Bij de Europese Volkspartij (EVP) is er weerstand tegen het idee om ex-premier Guy Verhofstadt (Open Vld) de voorzitter te laten worden van de conferentie over de toekomst van Europa. Dat schrijft De Standaard. Op de achtergrond speelt de sluimerende ergernis tussen christendemocraten en liberalen over de verdeling van de Europese topjobs dit voorjaar.

Om haar verkiezing tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie veilig te stellen, beloofde Ursula von der Leyen het Europees Parlement deze zomer een conferentie over een verdere democratisering van de Unie. De conferentie, een idee van Macron, moest tegemoet komen aan het ongenoegen dat in het halfrond rondwaarde omdat von der Leyen niet als kandidaat-voorzitter had deelgenomen aan de Europese verkiezingen. De echte kandidaat-voorzitter van de christendemocraten, de Duitser Martin Weber, werd bij de hele benoemingscarrousel door Macron afgeschoten.

Maar nu blijkt er opnieuw onenigheid te zijn tussen de twee Europese blokken. Volgens Parijs en Berlijn zou de conferentie geleid moeten worden door “een belangrijke Europese persoonlijkheid”. Oud-premier Guy Verhofstadt is daarvoor al nadrukkelijk in beeld geweest. De liberalen van Renew, waar Macron deel van uitmaakt, zouden namelijk op het voorzitterschap rekenen als troostprijs voor Verhofstadt. Die hoopte in het voorjaar voorzitter van het Europees parlement te kunnen worden, maar greep uiteindelijk naast die post.

“Te voluntaristisch”

Bij de EVP klinken echter andere geluiden, schrijft De Standaard vanochtend. Daar ontkennen ze dat er een akkoord is dat de liberalen een voorzitter mogen aanduiden. Ze vinden Verhofstadt vooral “te voluntaristisch en te weinig neutraal”. De liberalen zien in het EVP-verzet dan weer een uitgelezen wraakoefening van Weber tegen Macron, met de steun van Merkel.

Voor het publiek proberen Frankrijk en Duitsland wel de eensgezindheid te tonen. Macron en Merkel hebben een werkdocument opgesteld waarin staat dat de conferentie de Unie "meer verenigd en soeverein” moet maken.

Beide landen ijveren voor een conferentie in twee fases. In februari 2020 zou men de spits afbijten met het debat over het democratisch functioneren van de EU. Het gaat dan onder meer over transnationale lijsten bij Europese verkiezingen en de benoemingen van Europese topjobs. In een tweede fase, vanaf midden 2020, zou de focus verschuiven naar de beleidsprioriteiten. Begin 2022, tijdens het Franse voorzitterschap van de EU-ministerraden, zou het werk van de conferentie af moeten zijn.

Dat Frankrijk en Duitsland het voortouw nemen, kan ook helpen om de aanhoudende geruchten over een slechte verstandhouding tussen Macron en Merkel de kop in te drukken. Eerder deze maand wees Merkel Macron nog terecht nadat die laatste de NAVO in een speech "hersendood" had genoemd. Ook over Europese dossiers, zoals de meerjarenbegroting en de versterking van de eurozone, zit er al een hele tijd ruis op de lijn tussen Parijs en Berlijn.