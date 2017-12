Willem-Alexander ziet "zonnige toekomst" voor door orkaan getroffen eilanden KVE

23u30

Koning Willem-Alexander is positief over de toekomst van de in september door orkaan Irma getroffen Caribische eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. "Het toekomstperspectief is zonnig", zei de koning na een rondrit over Sint Maarten en na bezoeken de afgelopen dagen aan de buureilanden St Eustatius en Saba. "We hopen dat het toerisme terugkomt. Sint Maarten is er klaar voor, de Bovenwinden zijn er klaar voor", aldus Willem-Alexander.

"Het was heel indrukwekkend om terug te zijn en om te zien wat hier gebeurd is", voegde hij eraan toe. Drie maanden geleden nog maar was het een grote puinhoop, nu had het koningspaar gezien hoe hard er gewerkt wordt en het doorzettingsvermogen van de mensen ervaren. "Het waren drie hele intensieve dagen. Ik heb heel veel mensen gesproken. Ook mensen die nog elke dag ongelooflijk veel werk doen voor de wederopbouw en die ook mensen helpen die nog steeds getraumatiseerd zijn", aldus Willem-Alexander.

De hulp uit Nederland was ook een terugkerend gespreksonderwerp. "Het is ongelofelijk te horen ook hoe dankbaar de mensen zijn over de inzet van de Nederlandse militairen, de mariniers, de genie, alle anderen die hier geholpen hebben. Iedereen heeft hier veel meer gedaan, zeggen ze, dan ze eigenlijk moesten doen. Ze waren hier om echt te helpen", zei Willem-Alexander.