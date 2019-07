Exclusief voor abonnees

Wilfred (45) sloot vijf jaar geleden de deur van rampvlucht MH17: “Ik zie dat meisje nóg zitten”

Nabestaanden blikken terug

Tonny van der Mee

16 juli 2019

Bron: AD.nl

Morgen is het vijf jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Uit de ramp is een warme vriendschap ontstaan tussen Asmaa Aljuned (33) en Wilfred Kreuger (45). Zij verloor haar man, die copiloot was, hij was degene die kort voor vertrek nog afscheid van hem nam in de cockpit.