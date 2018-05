Wilders wraakt gerechtshof in dossier rond "minder Marokkanen"-uitspraken: "Ik krijg geen eerlijk proces" IB ADN

17 mei 2018

05u15

Bron: Belga, ANP 3 De Nederlandse politicus Geert Wilders is vandaag voor het gerechtshof in Den Haag verschenen, waar het hoger beroep begint over zijn "minder Marokkanen"-uitspraken. De PVV-voorman vroeg uitstel, maar kreeg dat niet en besloot daarop het gerechtshof te wraken. Hij vreest dat het hof vooringenomen is en hij geen eerlijk proces krijgt.

Een aparte wrakingskamer moet zich nu over dit verzoek buigen. Dat gebeurt misschien nog vanmiddag, maar waarschijnlijk wordt het morgen. Daarna wordt besloten of en zo ja wanneer het proces van het gerechtshof met dezelfde rechters doorgaat of dat een ander drietal zich over de strafzaak moet buigen.

Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops heeft de zaak van Wilders - en de beslissing van het OM hem te vervolgen - afgezet tegen een uitspraak van D66-voorman Alexander Pechtold. Die zei in februari: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet", naar aanleiding van de leugen van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra over diens ontmoeting met Poetin. "Waarom Wilders wel vervolgen en Pechtold niet?", vroeg Knoops zich af. "Dat is een essentieel punt van de verdediging." Omdat het hof daar niet verder op inging, vreest hij vooringenomenheid.

Wilders zei vervolgens tegen het hof dat hij "op zijn minst had verwacht" dat hij een eerlijk proces zou krijgen. "U bindt onze handen op onze rug", aldus de PVV-voorman tegen de gewraakte rechters. "Daarmee kun je moeilijk zwemmen."

Wat een schertsvertoning.



Pechtold - lid coalitiepartij - wordt door zijn partijgenoten in toga beschermd. Maar leider oppositiepartij moet hangen.



En een verzoek om schending gelijkheidsbeginsel te onderzoeken wordt door arrogant Hof afgewezen.



Wraken die bende. #Wilders pic.twitter.com/CsYZdqfhkx Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Het proces van de leider van de rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid vond plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Er zijn elf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling. Wilders liet in maart 2014 zijn aanhangers op televisie roepen dat ze "minder Marokkanen" wilden. Eind 2016 werd hij veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het openbaar ministerie ging in hoger beroep. Het OM wilde een hogere straf en vond dat hij ook moest worden veroordeeld voor het aanzetten tot haat.