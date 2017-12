Wilders wil ‘Trumpiaans’ vluchtelingenbeleid met grensmuren Tobias den Hartog

21u01

Bron: AD.nl 0 AP Geert Wilders in Praag Geert Wilders vindt dat Europese landen "soms een muur moeten bouwen" om migratie te voorkomen, "zoals de moedige Hongaren deden." En anders moet Europa reisverboden instellen, zoals de Amerikaanse president Trump deed.

Dat zei de PVV-leider vandaag op een bijeenkomst in het Tsjechische Praag van MENF, een politieke alliantie waar ook Front National-leider Marine Le Pen was.

"Europa moet meer moed hebben", zei Wilders, doelend op de Amerikaanse president Trump die reisverboden naar de VS voor inwoners van islamitische landen instelde. Deze verboden zijn echter aangevochten bij de rechter.

Wilders prees ook Hongarije, dat trok muren en hekken op om de stroom Syrische vluchtelingen richting Europa te stuiten. Hoewel dat kritiek opleverde vanuit heel Europa, bouwde premier Viktor Orban zelfs een tweede muur en schroefde hij grenscontroles verder op. Ook Wilders pleitte al eerder voor grenscontroles rond Nederland. "In plaats van slap te zijn, zou Europa krachtig moeten zijn", zei hij.

Afleiding

Voor Wilders was de bijeenkomst een welkome afleiding van de rampzalige lancering van zijn campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Daarin trok de PVV’er zijn lijsttrekker –een dag ervoor nog met aplomb gelanceerd- terug omdat deze Géza Hegedüs er antisemitische en extreemrechtse ideeën op na bleek te houden.



Omringd door rechtse politieke vrienden als die van Front National en het Oostenrijkse FPÖ, trok Wilders van leer tegen ‘massamigratie’ die ‘een ramp is’ voor Europa. "Het zal onze Joods-christelijke en humanistische identiteit doen verwateren."



Dat de bijeenkomst juist in Tsjechië was, is saillant, omdat de EU dit land juist voor de rechter sleept. Net als Polen en Hongarije moeten de Tsjechen zich bij het Europees Hof van Justitie verantwoorden voor hun migratiebeleid. Volgens de Europese Commissie blijven de drie landen weigeren om vluchtelingen op te nemen die zijn gestrand in Italië en Griekenland. Daarmee schenden ze Europese afspraken, vindt de commissie.



Massamigratie zal onze Joods-christelijke en humanistische identiteit doen verwateren Geert Wilders

Werk van de "kosmopolitische elites", vindt Wilders. "Zij willen dat jullie land geïslamiseerd wordt zoals West-Europa. Ik sta achter jullie."

Mild

Opmerkelijk genoeg was Wilders subtiel mild, in zekere zin. Hij zei dat "niet alle migranten" schuld hadden aan de "ramp van massamigratie." Wilders wilde zijn minder-minder-Marokkanen-uitspraak eerder juist niet nuanceren door toe te geven dat hij het niet over álle Marokkanen had.

Wilders hecht altijd veel waarde aan buitenlandse bondgenoten. Recent nog haalde hij de banden aan met het Vlaams Belang en Front National. Ook sprak hij op een bijeenkomst van Pegida in Duitsland.

Een toespraak in Wenen leidde tot controverse. Wilders zei daar dat de islam "een ideologie van oorlog en haat" is en de islam "mensen oproept om terroristen te zijn." De Oostenrijkse justitie onderzoekt –samen met het Nederlandse Openbaar Ministerie- of die woorden zouden "aanzetten tot opruiing."