Wilders weer op campagne na verijdelde aanslag FVI

16 maart 2019

19u04

Bron: ANP 0 Omringd door beveiligers en politiemensen ging PVV-leider Geert Wilders zaterdagmiddag in Spijkenisse en Volendam op pad voor de naderende verkiezingen voor Provinciale Staten (de Nederlandse equivalent van de Provincieraad). Een week eerder werd vlak voor een soortgelijk evenement met Wilders in Heerlen een 61-jarige man opgepakt die een bijl en twee messen bij zich had.

Behalve de gebruikelijke beveiliging was er veel politie in uniform op de been om Wilders te beschermen. Dat weerhield zijn aanhangers er niet van selfies met hem te maken, zo is te zien op foto's die de PVV-leider zelf op Twitter zette. Wel is daarop ook telkens een beveiliger of agent te zien.

“Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan, helaas”, laat Wilders weten. Hij wordt al jaren beveiligd vanwege bedreigingen uit vooral radicaal-islamitische hoek. Waarschijnlijk was het zijn laatste campagnedag voor de provinciale verkiezingen van komende woensdag.