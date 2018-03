Wilders vraagt uitstel in 'minder Marokkanen'-rechtszaak FT

31 maart 2018

07u21

Bron: ANP & NOS 0 De extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders wil dat zijn rechtszaak in hoger beroep wordt uitgesteld. De PVV-leider wordt verdacht van groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie en haat na zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak in 2014.

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hebben hun verzoek om uitstel op 1 maart naar het gerechtshof in Den Haag gestuurd. Zij behandelen de strafzaak. De Nederlandse krant De Telegraaf kwam met het nieuws. De rechtspopulistische politicus en zijn meester willen afwachten wat het Openbaar Ministerie doet met de aangiften wegens discriminatie tegen D66-leider Alexander Pechtold. Nadat de Nederlandse ex-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra in opspraak was gekomen vanwege zijn leugen over een ontmoeting met Rusissch president Poetin, reageerde Pechtold met de opmerking: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet." Volgens advocaat Knoops zijn de aangiften tegen Pechtold gebaseerd op hetzelfde wetsartikel dat Wilders zou hebben overtreden: het verbod op aanzetten tot discriminatie op grond van onder meer ras. De twee willen nu dus zien of ook Pechtold wordt vervolgd.

Tijdens een campagnebezoek aan het Haagse stadsdeel Loosduinen op 12 maart 2014 zei Wilders dat Den Haag “een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen” zou moeten worden. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen een week later vroeg Wilders de zaal met PVV-kiezers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde “minder, minder, minder” waarop Wilders zei: “Dan gaan we dat regelen." Er kwamen meer dan 6.400 aangiften binnen. Hij werd schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging, maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de politicus als het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen deze uitspraak.