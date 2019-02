Wilders verrast door bekering van voormalige rechterhand tot de islam: “Alsof een vegetariër in slachthuis gaat werken” KVE

05 februari 2019

16u00

Bron: ANP, NRC Handelsblad 0 Geert Wilders, leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), had nooit verwacht dat ex-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren zich tot de islam zou bekeren. "Alsof een vegetariër in een slachthuis gaat werken, zo ongeveer", reageert de Nederlander op de recente overstap van de politicus die vijf jaar geleden de partij verliet.

Gisteren raakte bekend dat de man die de islam jarenlang te vuur en te zwaard bestreed, radicaal van gedachten is veranderd, zo meldde hij in een interview met NRC Handelsblad. Van Klaveren, die uit een protestants-christelijk nest komt, zat vanaf 2010 vier jaar lang voor de PVV in de Tweede Kamer. In 2014 brak hij met de partij van Geert Wilders. In het interview zegt Van Klaveren dat hij tot zijn bekering kwam toen hij bezig was met het schrijven van een boek over de islam en toen het licht zag.

“De jaren daarvoor had ik juist een grote aversie ontwikkeld tegen de islam. Als je dan moet concluderen dat je het niet bij het juiste eind had, dan is dat niet leuk. Ik voelde altijd een bepaalde onrust. En dat verdween geleidelijk. Het voelde een beetje als thuiskomen, in religieuze zin”.

“Ik heb daar geen woorden voor”

“Wat een verhaal, hè? Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor", aldus Wilders. Als Van Klaveren nog bij de PVV was geweest, had hij wel meteen moeten vertrekken, maakte Wilders duidelijk. De politicus is al jaren kritisch over de rol van de islam in Nederland.

Van Klaveren is niet de eerste ex-PVV’er die zich bekeert tot de islam. In 2013 ging het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn, die eerder een raadszetel bekleedde namens de PVV, hem al voor.