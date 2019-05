Wilders verdwijnt uit Europees Parlement maar rekent op comeback

jv

27 mei 2019

09u38

Bron: anp

Geert Wilders gaat er niet vanuit dat de PVV door het verlies in de verkiezingen van vorige week voorgoed uit het Europese Parlement is verdwenen. “De PVV zal terugkomen. We hebben de beste ideeën”, twitterde Wilders.