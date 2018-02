Wilders vangt bot, premier Rutte niet vervolgd voor discriminatie van "gewone Nederlanders" FT

15 februari 2018

11u52

Bron: AD.nl 0 Het Nederlandse Openbaar Ministerie zal premier Mark Rutte niet vervolgen wegens discriminatie. PVV-leider Geert Wilders had daartoe aangedrongen en deed eind vorig jaar aangifte omdat Rutte de " gewone Nederlander" zou achterstellen.

In een brief aan de anti-islampoliticus, die Wilders deze ochtend zelf op Twitter gooide, benadrukt het gerecht dat er in de regelingen voor asielzoekers en migranten enkel sprake is van "positieve discriminatie", en dat is dus niet strafbaar.



Wilders noemt de beslissing "onbegrijpelijk en laf". Hij overweegt nu een procedure om rechtstreekse vervolging af te dwingen bij een gerechtshof. Het OM in Den Haag heeft al laten weten dat deze procedure niet zal slagen, omdat het gerechtsorgaan sowieso niet bevoegd is een premier voor een ambtsmisdrijf te vervolgen. Wilders moet daarvoor bij de Tweede Kamer of de Kroon (de koning en zijn verantwoordelijke minister) zijn, aldus een woordvoerder.

Geert Wilders on Twitter Openbaar Ministerie: Rutte niet vervolgen en niet strafbaar want spekken asielzoekers (gratis zorg, voorrang woning, geen eigen risico) terwijl Nederlanders moeten bloeden is positieve discriminatie. Onbegrijpelijk en laf. Nu bezien of artikel 12 procedure Hof kansrijk is.

De PVV-leider deed eind november aangifte tegen premier Rutte bij een politiebureau in Den Haag. Hij bracht een kar mee vol dozen waarin steunbetuigingen zouden zitten. De straat was volledig afgezet met dranghekken, zodat het verkeer er niet langs kon.

"Rutte laat Nederlanders voor hun boodschappen meer btw betalen, terwijl buitenlandse beleggers nul procent dividendbelasting betalen. Hij regelt ook dat asielzoekers in Nederland geen ziektekosten hoeven te betalen en geen eigen risico hebben, terwijl Nederlanders daar grof voor moeten betalen", aldus Wilders voor de deur. Volgens hem zijn er nog honderden voorbeelden te noemen waaruit zou blijken dat de premier de 'gewone Nederlander' discrimineert. Ook zouden buitenlandse beleggers worden voorgetrokken. "Crimineel gedrag", meent hij.