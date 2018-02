Wilders stapt alsnog naar hof om Rutte te laten vervolgen Jules van der Leeuw TTR

15 februari 2018

18u03

Bron: AD.nl 0 De PVV stapt toch naar het gerechtshof in Den Haag om daar met een artikel 12-procedure alsnog vervolging van premier Mark Rutte af te dwingen. Dat voornemen van PVV-voorman Geert Wilders werd eerder vandaag door het Nederlandse Openbaar Ministerie afgeraden.

PVV-leider Geert Wilders deed eind vorig jaar aangifte tegen premier Rutte omdat die de "gewone Nederlander" zou achterstellen. Volgens het OM is daar geen sprake van. In een brief aan de politicus, die Wilders vanmorgen op Twitter plaatste, benadrukt de hoofdofficier van justitie dat er in de regelingen voor asielzoekers en migranten sprake is van "positieve discriminatie" en dat is niet strafbaar.

Geert Wilders on Twitter PVV stapt naar Gerechtshof Den Haag om alsnog vervolging Rutte af te dwingen. Positieve discriminatie van buitenlanders is keiharde negatieve discriminatie van Nederlanders en dus strafbaar!

De PVV besluit nu toch naar het gerechtshof in Den Haag te stappen met een artikel 12-procedure, die de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen tegen het niet vervolgen van een strafbaar feit. Volgens het OM heeft dit weinig nut, omdat het sowieso niet bevoegd is om een premier voor een ambtsmisdrijf te vervolgen. "Wilders moet daarvoor bij de Tweede Kamer of de Kroon zijn", aldus een woordvoerder.

"Discriminatie"

"Positieve discriminatie van buitenlanders is keiharde negatieve discriminatie van Nederlanders en dus strafbaar!", schreef Wilders vanmiddag. "Daarom mag Mark Rutte hier niet mee wegkomen."

Openbaar Ministerie: Rutte niet vervolgen en niet strafbaar want spekken asielzoekers (gratis zorg, voorrang woning, geen eigen risico) terwijl Nederlanders moeten bloeden is positieve discriminatie.



Onbegrijpelijk en laf.



Nu bezien of artikel 12 procedure Hof kansrijk is. pic.twitter.com/9jzyvwvRhz Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link