Wilders maakt magazine met enkel Mohamedcartoons Arne Adriaenssens

29 juni 2018

18u14

Bron: ANP 2 Nederlands politicus Geert Wilders wil een magazine met Mohamedcartoons uitgeven. Hij zou hier al tweehonderd inzendingen voor hebben ontvangen. Een uitgever vindt hij echter niet.

Nederlands politicus Geert Wilders (PVV) wil een magazine met enkel Mohamedcartoons publiceren. Hij baseerde zijn plan op wat het Franse Charlie Hebdo doet.

Twee weken geleden lanceerde hij een oproep om je eigen Mohamedcartoon in te sturen. Vandaag heeft hij naar eigen zeggen al tweehonderd inzendingen ontvangen. Die zouden volgens de partijvoorzitter uit alle hoeken van de wereld komen.

'Herstelde moslim'

Eens alle inzendingen binnen zijn, zal hij er samen met cartoonist Bosch Fawstin een winnaar uitkiezen. Die krijgt vijfduizend euro op zijn rekening gestort.

Fawstin groeide op in een Islamitisch gezin, maar zette zich daar doorheen de jaren tegen af. Hij noemt zichzelf een ‘recovered muslim’ (een herstelde moslim) en stopt ook in zijn tekeningen zijn afkeer van de islam niet onder stoelen of banken. Drie jaar geleden won hij een wedstrijd als deze in Texas.

Hoewel alle Mohamedcartoons nog steeds welkom zijn, is Wilders nu vooral op zoek naar een uitgever die met hem in zee wil gaan. Die heeft hij tot op heden nog niet gevonden.