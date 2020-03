Wilders: “Groepsimmuniteit is catastrofale gok, stop met Russische roulette te spelen” SVM

18 maart 2020

14u35

Bron: Belga 0 “De aanpak van de regering om het coronavirus verder te laten verspreiden, is een waanzinnig slecht idee.” Dat zei PVV-leider Geert Wilders tijdens een debat in Nederland over het coronavirus. De maatregelen die tot nu toe genomen zijn en uiteindelijk zouden moeten bijdragen aan groepsimmuniteit werken volgens Wilders niet. Hij verwees naar deskundigen uit Italië en de Wereldgezondheidsorganisatie die deze aanpak afraden.

Volgens Wilders is een totale lockdown de enige maatregel om de verspreiding van het virus de kop in te drukken. Nu hebben mensen nog veel te veel contact met elkaar, meent hij. Daardoor worden onnodig veel mensen ziek. “Het is nog helemaal niet zeker of er door dit virus überhaupt immuniteit kan ontstaan. Het is een catastrofale gok, zonder een vaccin bestaat er helemaal geen immuniteit. Het kabinet mag geen Russische roulette spelen, dat is onethisch en fout.”

Verschillende partijen verweten Wilders daarop angst te zaaien en een verkeerde voorstelling van de zaken te geven. "Het is kwalijk dat de heer Wilders een scenario schetst alsof we bewust mensen besmetten. Het scenario is maximale controle over de verspreiding van het virus", reageerde Hayke Veldman van de VVD.

Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers weten we heel veel nog niet. “Experts spreken elkaar soms tegen. Niemand wil dat extra mensen ziek worden. Ik vind het echt ongehoord om bij zoveel onzekerheid met zulke woorden te komen, zulke bittere verwijten. We moeten onszelf niet overschreeuwen.” Ook D66-leider Rob Jetten hekelde de toon van Wilders. “Alsof hij de waarheid in pact heeft. Iedereen in het kabinet en de Kamer heeft het beste voor met Nederland.”

Openbaar leven valt zo goed als stil

In Nederland heeft het coronavirus intussen aan 58 mensen het leven gekost. Minister-president Mark Rutte wil vooralsnog niets weten van een lockdown, maar het lijkt er nu wel op dat ook het openbare leven bij onze noorderburen zo goed als stilvalt.

De scholen en de horeca waren al dicht. Er ging ook een streep door sportwedstrijden en grote evenementen, zoals het Eurovisiesongfestival. De frequentie van het openbaar vervoer werd verlaagd en steeds meer winkels en fabrieken sloten hun deuren. Deels gebeurde dat om de veiligheid van werknemers te garanderen, maar door problemen in de leveringsketen waren ook onderdelen en materialen niet beschikbaar. Veel containers met producten staan bijvoorbeeld nog in China op de kade.

Bedrijven dicht

Bekende ketens als IKEA en De Bijenkorf behoorden tot de eerste bedrijven die op eigen houtje besloten om de winkels dicht te gooien. Vele bedrijven volgden dat voorbeeld of zetten het mes in de dienstverlening. Ook in de maakindustrie is de impact van het virus merkbaar. VDL NedCar kampt met een tekort aan onderdelen en stuurt duizenden werknemers tijdelijk naar huis.

Het oprukkende virus zorgt ook voor nervositeit in de supermarkten. Om contact met personeel te voorkomen, worden geen spaarzegels meer uitgegeven. Kassa’s worden afgeschermd met plexiglas. De sector wil bovendien een verbod op betalen met contant geld.

Klusjes thuis

Verder wordt vooral de reis- en luchtvaartsector hard geraakt. Consumenten krijgen de raad om niet op vakantie te gaan. “Het lijkt me een realistisch scenario dat alles uiteindelijk stil zal komen te liggen”, aldus een Transavia-woordvoerder.

Thuisblijvers grijpen intussen de kans om klussen in en rond het huis te doen. Bij tuincentra is het extra druk. Zij sluiten hun deuren vooralsnog niet, maar hebben wel voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op de verspreiding van het virus te verkleinen.

