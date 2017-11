Wilders doet honderden aangiften van bedreigingen per maand

TMA

07u56

Bron: ANP

0

Photo News Geert Widers tijdens een persmoment in Brussel na de verboden 'islamsafari' door Molenbeek.

Het aantal aangiften dat Geert Wilders doet van bedreigingen tegen hem, is fors gestegen. Dat komt doordat hij niet meer alleen aangifte doet van dreigementen via de mail, maar nu ook van wat hem bereikt via sociale media. In een interview in De Telegraaf zegt de Nederlandse politicus: "Toen ik aangifte over dreigmails deed, ging het om 100 à 200 per jaar. Nu doe ik dat per maand."