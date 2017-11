Wilders doet aangifte tegen premier Rutte wegens discriminatie van alle Nederlanders Maarten van Ast

17u17

Bron: AD 0 ANP Geert Wilders. Geert Wilders gaat aangifte doen tegen premier Mark Rutte wegens discriminatie van alle Nederlanders. De PVV-leider heeft daarnaast een meldpunt geopend waarop mensen hun steun kunnen uitspreken.

Wilders maakte zijn voornemen vanmiddag bekend. "Ik zeg: genoeg is genoeg. Wij worden als tweederangsburgers behandeld in ons eigen land. De politiek denkt aan iedereen behalve aan de Nederlanders", schrijft hij op de site van het meldpunt. "Als er iemand in Nederland onterecht ongelijk wordt behandeld, is het de Nederlander zelf. Daarom ga ik aangifte doen tegen Mark Rutte. Wegens discriminatie van Nederlanders."



Volgens de politicus zijn er talloze voorbeelden te noemen waaruit discriminatie van alle Nederlanders blijkt. Zo stelt hij in een video dat asielzoekers geen zorgpremie hoeven te betalen en geen eigen risco hebben, terwijl autochtonen dat wel moeten en wel hebben. Ook zouden vluchtelingen volgens Wilders voorrang krijgen bij huurwoningen en bovendien zakgeld voor het inrichten van hun woning.



De Rijksvoorlichtingsdienst laat desgevraagd weten niet te willen reageren op Wilders' plannen.

Geert Wilders on Twitter Stop de Discriminatie van Nederlanders! Steun mijn aangifte tegen Minister-President Rutte op: https://t.co/691KKMYDjp

Wilders liet de afgelopen weken geen moment onbenut om fel uit te halen naar het nieuwe kabinet-Rutte III.