Wilders blaast cartoonwedstrijd af "om risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden" KVE & TTR

30 augustus 2018

20u34

Geert Wilders heeft besloten de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed niet door te laten gaan. Dat heeft de rechtspopulistische Nederlandse politicus vanavond laten weten. De PVV-leider wordt ernstig bedreigd vanwege de Mohammed-cartoonwedstrijd die hij in november wil organiseren in de Tweede Kamer.

"Om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden, heb ik besloten de cartoonwedstrijd niet door te laten gaan. Veiligheid van mensen gaat voor alles", laat Wilders in een verklaring weten. Volgens hem lopen de dreigementen over de wedstrijd "de spuigaten uit".



Deze week werd een 26-jarige Pakistaan in Den Haag opgepakt die een aanslag wilde plegen op Wilders vanwege de wedstrijd. In Pakistan zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de PVV-leider en Nederland.

"Intolerant karakter aangetoond"

"Maar het gaat niet alleen om mij. Inmiddels lopen ook anderen gevaar door alle dreigementen van extreme moslims die niet alleen mij maar heel Nederland als doelwit zien en meer van de dood en terreur houden dan van het leven", aldus Wilders. Hij wil niet dat de wedstrijd wordt gebruikt als "excuus voor islamitisch geweld" en dat "er onschuldige slachtoffers gaan vallen". Volgens Wilders heeft hij zijn punt "over het gewelddadige en intolerante karakter van de islam" opnieuw aangetoond.

Het kabinet heeft steeds duidelijk gemaakt niets te maken te hebben met de cartoonwedstrijd. Premier Mark Rutte zei eerder er niet enthousiast over te zijn. "Feit is dat ik het niet zou doen, zo'n wedstrijd. Maar hij mag het doen", zei Rutte vorige week.

Protestmars in Pakistan zelf

Intussen groeit de Pakistaanse protestmars tegen de plannen van de extreemrechtse Nederlandse politicus omtrent de inmiddels afgeblazen cartoonwedstrijd. Lokale media spreken van duizenden protestanten. De demonstratie begon gisteren in Lahore en ging vanmiddag langs de stad Dina, ongeveer 90 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. Langs het restant van de route staan groepjes mensen die zich willen aansluiten. De optocht werd vandaag wel even tegengehouden vlak bij de stad Jhelum, maar volgens Pakistaanse media was dat maar kort. Deelnemers leggen een afstand af van ongeveer negentig kilometer.

De protestactie is een initiatief van de jonge extremistische soennitische partij TLP (Tehreek-i-Labbaik Pakistan). Als de cartoonwedstrijd toch zou doorgaan, dan moet Pakistan de betrekkingen verbreken en er bij andere islamitische landen op aandringen dat ook te doen, zo wordt nog geëist.

De leider van de TLP en van het protest, Khadim Hussain Rizvi, wil volgens een woordvoerder niets over het actieplan in de hoofdstad prijsgeven voor die stad is bereikt. De protestacties van de TLP zijn berucht, onder meer door een blokkade van verkeer in Islamabad in november 2017 die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig zou geweest zijn ten opzichte van de profeet.

De Amsterdamse imam Yassin elforkani riep gisteren de Nederlandse moslims op om Wilders te beschermen. "Ik vind het schrikbarend dat hij bedreigd wordt", vertelde de imam aan AT5. "De vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk voor moslims. We mogen dit niet goedkeuren, ook niet als Nederlandse samenleving."

@trouw @volkskrant @AT5 @NUnl @NOS @parool Oproep aan moslims om wilders te beschermen tijdens de cartoonwedstrijd. Mijn profeet vraagt dat van mij. Zal vrijdag hierover preken. Yassin ElForkani(@ YElForkani) link

Bezoek Antwerpen

Ondanks de internationale heisa over zijn plannen voor een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed, gaat een bezoek van Wilders aan Antwerpen voorlopig gewoon door. De PVV-kopman wil de Antwerpse campagne van Vlaams Belang voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een duwtje in de rug geven en zou daarom zondag een bezoek brengen aan de Vogeltjesmarkt, gekoppeld aan een speech voor VB-leden.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft het bezoek van Wilders een officiële toelating verleend, na een positief advies van de politiediensten. Het kabinet van De Wever voegt er wel aan toe dat de politie de situatie nog verder opvolgt, samen met de Nederlandse veiligheidsdiensten.

Vlaams Belang stelt dat de geplande activiteiten voorlopig inderdaad gewoon doorgaan, maar houdt eveneens een slag om de arm: mogelijk beslist de persoonlijke bewakingsdienst van Wilders er alsnog anders over.

Vorig jaar zorgde Wilders nog voor een relletje toen hij samen met Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter een "islamsafari" wilde houden in Molenbeek. In Antwerpen, waar Dewinter op 14 oktober opnieuw lijsttrekker is voor Vlaams Belang, kwam Wilders nog niet eerder officieel op bezoek.