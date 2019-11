Wilde zwijnen doden vrouw in Texas kv

26 november 2019

19u56

Bron: BBC, CBS 20 In Texas is een vrouw aangevallen en gedood door een troep everzwijnen. Het incident gebeurde in het dorpje Anahuac voor de woning van een bejaard koppel voor wie de vrouw zorgde.

De 84-jarige vrouw van het bejaarde echtpaar trof Rollins maandag dood aan in haar voortuin. De vrouw had een ernstige hoofdwonde had en verscheidene andere bijtwonden. De lijkschouwer stelde vast dat de verzorgster was doodgebloed na een aanval door wilde zwijnen.

“Ik wil niet in detail gaan, maar dit is een van de ergste dingen die ik heb gezien in mijn 35 jaar dienst”, zegt sheriff Brian Hawthorne. “Het waren zonder twijfel meerdere dieren, dat kunnen we vaststellen aan de verschillende groottes van de beten.” Volgens de sheriff hebben de honden van het bejaarde koppel vermoedelijk de zwijnen weggejaagd voor het lichaam van Rollins werd ontdekt.

Wilde zwijnen zijn een probleem in de buurt en veel buren hebben al geklaagd dat de dieren hun tuin vernielen. De autoriteiten hebben vallen uitgezet in de hoop enkele everzwijnen te kunnen vangen.

“Dit is een erg zeldzaam voorval. Uit de beperkte informatie die we hebben gevonden, blijkt dat er zes dergelijke gevallen gemeld werden in het hele land”, aldus Hawthorne.

In Texas leven naar schatting zo’n anderhalf miljoen wilde zwijnen. De dieren wegen tussen 45 en 180 kilogram.