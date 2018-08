Wilde tijder doodt vrouw in Nepal AV

06 augustus 2018

15u46

Bron: BELGA 4 In een nationaal park in Nepal is een 25-jarige vrouw gedood door een wilde tijger. Dat meldt de lokale politie.

Sushila Dumre was met twee andere vrouwen voer voor hun vee aan het verzamelen in het Chitwan National Park, het grootste nationaal park in het land, toen ze aangevallen werden door de tijger.

De vrouw werd 100 meter meegesleurd door het dier. De bewakers van het park moesten de tijger verdoven vooraleer het beest de vrouw losliet. De twee andere vrouwen slaagden erin weg te vluchten en ontliepen de aanval op die manier.

Hoewel aanvallen van tijgers in Nepal weinig voorkomen, ontstaan er regelmatig conflicten tussen wilde dieren en mensen. Daardoor zijn heel wat mensen in de buurt van het Chitwan National Park wonen, bezorgd. Vorig jaar werden drie mensen gedood in Chitwan door een aanval van een tijger.

In Nepal leven 198 bedreigde wilde tijgers in beschermde regio's aan de grens met India. Het land rondde eerder dit jaar een nieuwe telling af van de bedreigde dieren. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.