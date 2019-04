Wilde politieachtervolging eindigt in ongeval LDW

05 april 2019

De achtervolging gebeurde in het Amerikaanse Los Angeles. Een bestuurder in een gestolen werkbusje werd opgemerkt door de politie. Wat volgde, was een 45-minuten durende achtervolging. Volgens de politie reed de verdachte aan de verkeerde kant van de weg en door het rode licht. Op de beelden is duidelijk te zien hoe hij een botsting met een trein nipt kan vermijden en uiteindelijk op een kruispunt een ongeval veroorzaakt.

De bestuurder werd opgepakt door de politie. De persoon die werd aangereden, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.