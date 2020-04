Wilde geiten palmen straten in van Wales nu bewoners binnenblijven ttr

01 april 2020

10u43

Bron: The Guardian 52 Wilde geiten verkennen het plaatsje Llandudno in Wales. Nu de inwoners moeten binnenblijven, grijpen de dieren hun kans om alles goed te verkennen. Bewoners zagen de wilde geiten de afgelopen dagen op verschillende plekken opduiken.



De inwoners van Llandudno zagen tot nu zelden wilde geiten in de straten. Normaal blijven de dieren in de heuvels rond het dorp. “Er is niemand te bespeuren wegens de lockdown, dus ze grijpen hun kans en tasten hun grenzen af. Ze trekken verder en verder het dorp in”, getuigt Andrew Stuart, een inwoner van Llandudno. Hij kon het fenomeen van de wilde geiten zelf op beeld vastleggen.

“Ze deinsden voor me terug, dus ze zijn nog altijd bang van mensen. Maar wanneer er amper iemand rondhangt op straat, grijpen ze hun kans. Ze gaan er volledig voor. Door de rust en omdat er bijna niemand is waar ze bang voor zijn, kan het hen volgens mij niets meer schelen en eten ze maar wat ze vinden”, klinkt het.

Sommige inwoners juichen het bezoek van de dieren alleen maar toe. “Ik hoef mijn haag niet meer te snoeien”, reageert een andere inwoner.