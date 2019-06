Wilde achtervolging met 20 auto's op Duitse snelweg Redactie/IB

11 juni 2019

05u53

Bron: AD, ANP 0 De Duitse politie heeft met twintig auto's kilometers lang een man achtervolgd die doorreed na een ongeluk in Bruchsal. De bestuurder die niet over een rijbewijs beschikte, bleef stopsignalen van de politie negeren en reed met snelheden van 180 kilometer per uur over snelweg en vluchtstrook.

De klopjacht voerde over de snelwegen A8 en A6. Op een knooppunt van die laatste weg verloor de man de macht over het stuur en sloeg de auto over de kop.

Toen was de jacht nog niet ten einde want de man maakte zich vervolgens snel uit de voeten. De agenten konden de man uiteindelijk inrekenen. Volgens de politie heeft brokkenpiloot voor meer dan 10.000 euro schade veroorzaakt.

