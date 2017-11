Wilbert (65) zat 45 jaar onschuldig in de cel. Nu is hij eindelijk vrij: "Ik heb mijn geloof in de mensheid nooit verloren" Karen Van Eyken

Bron: AP, LA Times, People 1 AP Wilbert Jones voelt naar eigen zeggen geen bitterheid. Gisteren mocht Wilbert Jones de gevangenis als een vrij man verlaten. De nu 65-jarige Amerikaan uit Louisiana zat meer dan 45 jaar in de cel voor een misdaad die hij niet had gepleegd. Desondanks voelt de man geen bitterheid: "Ik vergaf en ik vergeef".

Op zijn 19de pakte de politie Jones op voor de ontvoering en verkrachting van een verpleegster in Baton Rouge. Twee jaar later, in 1974, werd hij tot een levenslange celstraf veroordeeld met geen enkele mogelijkheid om in beroep te gaan.

De verpleegster had hem drie maanden na de verkrachting aangeduid als de dader in een zogenoemde 'line-up'. Toch was ze niet helemaal zeker van haar stuk. Ze haalde aan dat de verkrachter mogelijk toch wat groter was en een andere stem had. De vrouw stierf in 2008.

Enkele jaren later dook er bewijs op dat Jones het niet gedaan kon hebben, maar dat werd achtergehouden. Zo vond er 27 dagen later een nieuwe verkrachting plaats aan het ziekenhuis van Baton Rouge. De man die daarvoor werd opgepakt, voldeed aan de beschrijvingen van de getuigen. Dezelfde man werd later ook verdacht van een verkrachting in 1973 maar enkel aangeklaagd voor een gewapende overval.

Vanaf 2003 zette de organisatie 'The Innocence Project' zich in voor zijn zaak en met succes. De veroordeling van Jones is nu meer dan 45 jaar later eindelijk teruggedraaid.

Rechter Richard Anderson die de feiten opnieuw bekeek noemde de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Jones destijds "een zwaktebod" en vernietigde het oordeel.

"Maar een 19-jarige arme donkere man had niet dezelfde rechten die iedereen nu wel heeft", zei de advocate van Jones, Emily Maw, na zijn vrijlating tegenover het Amerikaanse persbureau AP.

Al die tijd hield Jones zijn onschuld staande en gedroeg zich als een voorbeeldige gevangene. Zijn advocate prees de uitzonderlijke innerlijke kracht van haar cliënt die meer dan 16.000 dagen onschuldig in de gevangenis zat en toch zijn geloof in de mensheid nooit had verloren.