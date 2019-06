Exclusief voor abonnees

Wil je een goed leven? Lap dan alle regeltjes aan je laars



Met haar ‘zelfverwoestingsboek’ zet Marian Donner zich af tegen de zelfhulpindustrie

Ingrid De Vos

26 juni 2019

19u27

Vergeet het detoxen. Luister niet naar geluksprofessoren en gooi ze overboord, de dogma’s voor een gezond leven. Geniet van die sigaret of de roes van alcohol. In een wereld van do’s en don’ts is het ‘Zelfverwoestingsboek’ van Marian Donner een verademing. «Er moet al zoveel. Falen en domme dingen doen: het hoort erbij.»