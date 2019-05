Wikipedia sleept Turkije voor de rechter na ban ses

23 mei 2019

17u50

Bron: BBC 0 Wikipedia trekt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om Turkijke aan te klagen voor de ban die het de online encyclopedie oplegde in het land. De ban duurt al twee jaar en is volgens hen een schending van het recht op vrije meningsuiting.

De Turken kunnen al sinds april 2017 niets meer opzoeken op Wikipedia. Ambtenaren zeiden dat het om een bestuurlijke maatregel ging, maar gaven nooit een echte reden voor de ban.

Volgens Turkse media zouden de autoriteiten hebben gevraagd om content van schrijvers die terrorisme aanmoedigen van de site te halen, maar zou Wikipedia dat niet gedaan hebben. En wie in Turkije niet horen wil, moet voelen. Dat hebben ze bij de gratis encylopedie mogen ondervinden.

“Deze actie is een voorbeeld van hoe belangrijk wij de vrijheid van meningsuiting vinden? Het is een fundamenteel recht van elk mens dat nageleefd moet worden”, zegt Wikipedia in een verklaring. “Wij stappen nu naar de rechtbank omdat al onze andere pogingen om de ban op te heffen niet hebben mogen baten. Hiermee willen we ook de impact van de ban op Turkije aantonen”.