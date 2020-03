WikiLeaks-oprichter Julian Assange niet op borgtocht vrij MDG

25 maart 2020

15u41

Bron: ANP 0 De Australische WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag in Engeland niet op borgtocht vrijkomen. Dat bepaalde een rechtbank in Londen. Zijn advocaten hadden een verzoek tot vrijlating op borgtocht ingediend, omdat hun cliënt in de Britse gevangenis gevaar zou lopen op besmetting met het coronavirus.

Hij zit vast omdat de Verenigde Staten om zijn uitlevering hebben gevraagd en de rechtbank in Londen daarover nog moet beslissen. De Amerikaanse autoriteiten willen hem onder meer vervolgen voor de publicatie van geheim materiaal over de oorlogen in Afghanistan en Irak.

De Wikileaks-oprichter mag die uitleveringszaak niet in vrijheid afwachten, omdat hij al eerder de benen nam terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Hij dook in 2012 in Londen onder in de ambassade van Ecuador om overlevering aan Zweden te voorkomen. Vorig jaar liet Ecuador hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen.

