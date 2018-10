WikiLeaks-oprichter Assange wil Ecuador aanklagen TTR

19 oktober 2018

18u53

Bron: Belga 0 De oprichter van het klokkenluidersplatform WikiLeaks, Julian Assange, wil de regering van Ecuador aanklagen. Dat heeft onder meer The Guardian vandaag gemeld. Assange, die in de Ecuadoraanse ambassade in Londen in ballingschap leeft, verwijt het Zuid-Amerikaanse land dat het zijn grondrechten schendt.

Assange zit sinds meer dan zes jaar vast op de ambassade van Ecuador. Hij zocht er zijn toevlucht om te ontkomen aan een uitlevering aan Zweden en van daaruit aan de Verenigde Staten. Na een regeringswissel in het Zuid-Amerikaanse land tracht Quito van hem af te geraken. Maar tot dusver mislukten alle pogingen daartoe. De Britse politie wil Assange aanhouden omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht overtrad.

Iets meer dan een half jaar geleden werd Assanges internet- en telefoonaansluiting afgesneden. Bezoek mag hij enkel krijgen van zijn advocaten. Naar verluidt werden deze beperkingen vorige week deels opgeheven, maar toch wil Assange een klacht indienen tegen de Ecuadoraanse regering. Hij bezit sinds eind vorig jaar het staatsburgerschap van het land. Volgens het Britse persbureau PA wordt de zaak mogelijk al volgende week behandeld.

Washington houdt Assange verantwoordelijk voor de onthulling op WikiLeaks van explosieve Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak. Maar de VS hebben geen officieel verzoek tot uitlevering uitgeschreven. Beschuldigingen tegen Assange in Zweden over verkrachting heeft men daar ondertussen laten vallen.