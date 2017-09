Wikileaks onthult 'geheime contacten' tussen campagne-Clinton en sociale media 17u46

Bron: Belga 1 REUTERS John Podesta, campagneleider van Hillary Clinton, had net als andere leden van haar campagneteam contacten met topfiguren van Facebook, Twitter en Google. In de VS is veel te doen rond veronderstelde Russische inmenging via sociale media zoals Facebook in de verkiezingscampagne voor het Witte Huis vorig jaar, ten voordele van de Republikeinse winnaar Donald Trump. De klokkenluiderswebsite Wikileaks, met stichter Julian Assange in de voorste linie, pakt nu uit met materiaal dat wijst op een "collusie" of "geheime contacten" van het Democratische kamp-Clinton met dezelfde kanalen. Dat melden meerdere Amerikaanse websites zoals peoplespunditdaily.com.

Uit e-mailverkeer waarop Wikileaks beslag kon leggen, blijkt constant contact tussen de campagneleider van Hillary Clinton, John Podesta, en andere leiders van het campagneteam, en toplieden van sociale media.

Facebook, Twitter en Google

CEO Sheryl Sandberg van Facebook bijvoorbeeld zat onmiskenbaar in het Democratische kamp. Niet alleen had ze zelf gezegd "vurig" te willen dat de vroegere First Lady het zou halen en dat zij "zou helpen zoveel als ze kon". In een e-mail liet Podesta Sandberg weten "ernaar uit te kijken samen te werken met u om de eerste vrouw als president van de VS te kiezen".

Volgens peoplespunditdaily.com stelde Sandberg ook Facebook-topman Mark Zuckerberg aan Podesta voor.

Ook zouden er contacten zijn geweest met CEO Jack Dorsey van de korteberichtendienst Twitter, en met de toenmalige CEO van Google, Eric Schmidt.