WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning per direct vrijgelaten JdJ

13 maart 2020

05u03

Bron: AD.nl 0 WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning is donderdagavond vrijgelaten uit de gevangenis. Dat volgde op een besluit van een federale rechter, die eerder op de dag haar directe vrijlating gelastte. Ze zat sinds mei vast omdat ze weigerde te getuigen in een Amerikaans onderzoek naar WikiLeaks.

De voormalige data-analist van het Amerikaanse leger moet wel een boete betalen van ruim 250.000 dollar (zo’n 223.000 euro). Een verzoek om kwijtschelding door Mannings advocaten werd door de rechter niet gehonoreerd.

Ze werd vrijgelaten omdat de rechter oordeelde dat ‘haar getuigenis voor de Grand Jury niet langer nodig is, waardoor haar vasthouding geen doel meer dient’.

Zelfmoordpoging

Woensdag liet een woordvoerder van Manning weten dat ze in de gevangenis van Alexandria (Virginia) een zelfmoordpoging had gedaan.

Manning werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar celstraf omdat ze in 2010 honderdduizenden geheime militaire documenten en gegevens naar buiten bracht via WikiLeaks. Ze zat daarvoor in totaal zes jaar vast. Voormalig president Barack Obama schold haar in 2016 het resterende deel van haar straf kwijt.