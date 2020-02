WikiLeaks klokkenluider Assange wil mogelijk asiel aanvragen in Frankrijk



21 februari 2020

10u41

Bron: Reuters, ANP 0 De oprichter van klokkenluiderwebsite WikiLeaks, Julian Assange, die voorlopig in de gevangenis zit in het Verenigd Koninkrijk, zal mogelijk asiel aanvragen in Frankrijk, deelde zijn advocaat Eric Dupond-Moretti mee vandaag. Assange vecht tegen zijn uitlevering aan de VS voor spionage en hacking.

De advocaat van Assange zou in contact staan met de Franse president Emmanuel Macron om het over het politiek assiel te hebben, liet hij aan radio zender Europe 1 weten. De vrouw en het jongste kind van Assange zijn beiden Frans.

Dupond-Moretti zei dat de asielaanvraag in Frankrijk gebaseerd is op humanitaire en gezondheidsredenen. Volgens hem laat Assange tekenen tonen van “psychologische marteling” door zijn gevangenschap in Londen. “Artikel 53 van onze grondwet laat toe dat Frankrijk toevlucht biedt aan een man waarvan zijn vrije meningsuiting wordt bedreigd”, aldus de advocaat. Wel benadrukte de raadsman dat het verzoek aan Frankrijk “geen gewone eis” is, omdat Assange zich op Britse bodem bevindt.

Hacking en spionage

De 48-jarige Assange, zat zeven jaar verscholen in de ambassade van Ecuador voordat hij in april vorig jaar werd opgepakt. De Verenigde Staten wil hem laten berechten voor 18 feiten, waaronder het hacken van de overheid en spionage. Hij kan tientallen jaren opgesloten worden.

De Australiër werd bekend in 2010, nadat WikiLeaks videobeelden van het leger van de Verenigde Staten lekte, waarin te zien was dat helikopters in Bagdad, Irak een tiental mensen doodde, waaronder twee reporters van het persbureau Reuters.

Julian Assange wordt vastgehouden in de hoogbeveiligde Belmarsh-gevangenis aan de rand van Londen, in afwachting van een besluit van de rechter of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De rechtszaak hierover wordt volgende week hervat.

Protestmars

De voormalig voorman van klokkenluiderwebsite WikiLeaks heeft tegenstanders, maar ook veel fans. Die laatste groep heeft zaterdag een protestmars gepland in Londen. Bij de optocht, die start bij de Australische ambassade en eindigt bij Parliament Square, is ook de vader van Assange aanwezig.

Verder hebben ook enkele beroemdheden laten weten mee te lopen. Zo zal Roger Waters, voormalig lid van de band Pink Floyd, aanwezig zijn. Ook betuigen zangeres Chrissie Hynde en modeontwerpster Vivienne Westwood zaterdag steun aan Assange.