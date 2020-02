Wijnkelder van Deens sterrenrestaurant geplunderd voor meer dan 200.000 euro

MDG

24 februari 2020

16u18

Bron: Belga

6

In de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn dieven aan de haal gegaan met een zestigtal grand cru’s van een sterrenrestaurant. Ze waren de wijnkelder langs het aangrenzende gebouw binnengedrongen via een gat in de muur.