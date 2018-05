Wijnfles uit 1774 geveild voor meer dan 100.000 euro HR

26 mei 2018

20u53

Bron: Belga 0 Een wijnfles uit het jaar 1774, met vin jaune uit de Franse Jura, is zaterdag op een veiling voor 107.700 euro van eigenaar veranderd. Twee andere flessen uit het zelfde jaar werden zaterdag voor 76.250 en 73.200 euro geveild in het oosten van Frankrijk.

"Ik had niet verwacht dat de flessen voor zoveel geld zouden verkocht worden. Het vorige record, uit 2011, bedroeg 57.000 euro", verklaarde Brigitte Fénaux, de veilingmeester van Jura Enchères.

Het zijn wellicht de oudste wijnflessen die nog in omloop zijn. Ze zijn meer dan een halve eeuw ouder dan België (1830) en dateren ook nog van voor de Franse Revolutie (1789) en de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1776). De wijn in de flessen zou geproduceerd zijn door de lokale wijnmaker Anatoile Vercel (1725-1786). De flessen, met een inhoud van 87 centiliter, werden door de nazaten van Vercel meer dan tweehonderd jaar lang bewaard in een kelder in Arbois, de belangrijkste wijnstad in de Jura-streek.

Over de kopers van de drie flessen wil het veilinghuis enkel meedelen dat het gaat om "Canadezen en iemand die ze aanschafte voor Amerikanen die banden hebben met Frankrijk".