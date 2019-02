Wijkagent Henk meldt bizarre vangst: man staande gehouden met vier Ikea-tassen vol zeebaarzen

04 februari 2019

In de Zeeuwse plaats Oostburg is vannacht een man aangehouden die 81 zeebaarzen in bezit had. De man zei tegen de politie dat hij de vissen in België had gevangen. Voor deze vissoort geldt een vangstbeperking, wat betekent dat men slechts één gevangen vis mag houden.