Wijk in Nigeriaanse stad Lagos overspoeld met afval na hevige regenval JOBR

18 juni 2020

14u45

Bron: Fox News 4 Een hevige regenbui in Lagos (Nigeria) heeft ervoor gezorgd dat een wijk overspoeld raakte met afval. Het vuilnis in Lagos wordt vaak illegaal gedumpt op plekken die daar niet op voorzien zijn, waardoor regenwater het afval meesleurt en het in woonwijken belandt.

De wijk Surulere in Lagos is bedekt onder een dikke laag afval. Het afval werd meegesleurd door regenwater na hevige buien afgelopen zondag. In Nigeria wordt vuilnis vaak illegaal gedumpt vlakbij waterlopen en snelwegen. Stortregens kunnen er dan voor zorgen dat het afval in dorpen en op straten belandt.

Doorn in het oog

“De situatie loopt rampzalig uit de hand”, vertelt inwoner van Surulere Halimat Mogaji aan The Guardian. “De illegale stortplaatsen zijn een doorn in het oog van alle bewoners hier. De hoeveelheden afval langs de weg zijn enorm, met vervuiling als deze tot gevolg”, vertelt hij.

Volgens de Nigeriaanse regering wordt er gewerkt aan de schoonmaak van de omgeving en zullen kanalen gereinigd en gebaggerd worden om situaties als deze te vermijden. Daarnaast verklaarde de regering ook dat mensen die illegaal afval dumpen zwaarder bestraft zullen worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Milieuorganisaties slaan alarm om ‘corona-afval’ in oceanen

Al 60 jaar lekt er olie in Nigerdelta, maar grote schoonmaak blijft uit

Onderzoekers vinden de properste lucht op aarde