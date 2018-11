Wietverbod verdwijnt in steeds meer landen: ook Mexico legaliseert cannabis HR

07 november 2018

12u34

Bron: Reuters, Newsweek, The Sun 106 Na Uruguay en Canada gaat nu ook Mexico cannabis legaliseren. Volgens de hoogste rechtbank in het land is het verbod op recreatief gebruik ongrondwettelijk. De politiek moet de wietconsumptie reguleren. Er ligt een wetsvoorstel klaar dat recreatief gebruik toelaat. Steeds meer landen herzien hun houding tegenover cannabis.

“Dit is een historische dag.” Zo reageerde Fernando Belaunzaran (Partij van de Democratische Revolutie, PRD) op het vonnis. De hoogste rechtbank van Mexico oordeelde begin november dat het wietverbod ongrondwettelijk is. Omdat het die uitspraak al voor de vijfde keer doet in verschillende procedures, is deze keer de drempel overschreden om jurisprudentie te creëren. De uitspraak schept dus een precedent, andere rechtbanken in Mexico zullen moeten volgen.

Het Congres moet recreatief gebruik nu reguleren. Medewerkers van de pas verkozen president Andres Manuel Lopez Obrador (PRD), die op 1 december in functie treedt, willen daarvoor snel stappen nemen. Senator Olga Sanchez, voorgedragen als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, zegt dat een wetsvoorstel klaarligt. Als de wet erdoor komt, is wiet in Mexico legaal. Bedrijven kunnen dan cannabis telen en verkopen. Ook particulieren zouden voor privégebruik wiet mogen telen. Ze moeten zich wel registreren en mogen niet meer dan 480 gram per jaar produceren. Cannabis roken op openbare plaatsen zou voortaan ook mogen.

“Het verbod gaat uit van de foute veronderstelling dat je drugsproblemen moet aanpakken vanuit een strafrechtelijk oogpunt”, zegt Sanchez. “Maar iets wat zo massaal wordt gebruikt, kan je nooit uitroeien.”

235.000 doden

De nieuwe Mexicaanse president belooft grote veranderingen in de aanpak van drugs. “Het cannabisverbod draagt bij aan misdaad en geweld”, klinkt het in het wetsvoorstel. “In 12 jaar oorlog tegen drugskartels, zijn 235.000 doden gevallen.”

In Mexico is marihuana al sinds het begin van de 20ste eeuw verboden. Het land is een grote drugsleverancier voor de Verenigde Staten, maar wordt al jaren geplaagd door conflicten tussen drugskartels over aanvoerroutes voor heroïne, cocaïne en synthetische drugs.

Hoe zit het elders?

Canada en Uruguay zijn voorlopig de enige twee landen ter wereld waar alle stadia van de teelt, distributie, en verkoop legaal zijn. In Canada is wiet sinds 17 oktober legaal en mag een gebruiker niet meer dan 30 gram cannabis bezitten, of niet meer dan 4 wietplanten kweken.

Ook in een paar staten in de Verenigde Staten is cannabisteelt, -gebruik en -verkoop volledig gereguleerd. Maar de wetgeving bevindt zich in een grijze zone, want volgens de federale Amerikaanse wet is de verkoop van cannabis nog steeds illegaal.

In Nederland wordt de verkoop van cannabis door coffeeshops gedoogd. De teelt en aanvoer naar coffeeshops is echter verboden. Dat leidt al jaren tot discussie. Coffeeshops mogen maximum 5 gram wiet of hasj verkopen aan een klant. Consumenten worden niet vervolgd als ze maximaal 5 gram op zak hebben.



In België is het bezit, gebruik en verkoop van cannabis verboden. Wel wordt er in ons land bij meerderjarigen een lage vervolgingsprioriteit gegeven aan ‘bezit voor persoonlijk gebruik’. Dat wil zeggen: als je maximum 3 gram cannabis bezit of 1 geteelde plant, en op voorwaarde dat er geen ‘verzwarende omstandigheden’ zijn.

In tal van andere landen waaronder Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië, Jamaica, Colombia en Chili is cannabis op een of andere manier gedecriminaliseerd.

Op andere plaatsen, zoals in Australië, Puerto Rico, Polen, Tsjechië, Kroatië, Macedonië en Turkije is cannabisgebruik onder bepaalde voorwaarden legaal voor medicinale doeleinden.

