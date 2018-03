Wietactivist springt van tribune in Nederlandse Tweede Kamer: "Ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden"

22 maart 2018

12u25

Bron: ANP, Belga, AD.nl 1 In de Nederlandse Tweede Kamer is een man van de publiekstribune naar beneden gesprongen. De 65-jarige wietactivist wilde zich verhangen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Hans Kamperman voelde zich door de overheid in het nauw gedrongen. De man uit Groenlo heeft zijn daad overleefd en is naar het ziekenhuis gebracht.

Paniek in de Kamer er gaat iets helemaal fout op de publieke tribune pic.twitter.com/7LlJwMSdb0 Frans van Heest(@ fcvheest) link

Volgens ooggetuigen gedroeg de man zich nerveus. Hij zou heen en weer hebben gedrenteld over de publieke tribune voordat hij iets aan de balustrade vastmaakte. Daarna sprong hij over de balustrade heen de plenaire zaal in.

Op sociale media circuleert een afscheidsbrief die de man verspreid zou hebben. Daarin verklaart hij dat hij tot zijn daad besloot "om de politiek wakker te schudden". "Zo jammer dat het zo moet, ik was zo graag bij jullie gebleven. Ik vraag jullie: ga door met de strijd voor legalisering."

Hans springt vanaf publieke tribune De 65-jarige cannabis activist Hans Kamperman uit Groenlo heeft donderdag een zelfmoordpoging gedaan in de Tweede Kamer. Hij sprong van de publieke tribune met een voorwerp om zijn nek dat was vastgebonden aan de tribune.

De politie in Den H... pic.twitter.com/rVkcI9WE3I Wapwinkel(@ wapwinkel) link

De man sprong tijdens een debat over georganiseerde criminaliteit van de publieke tribune met iets om zijn nek dat aan de tribune was vastgebonden. Omstanders snelden meteen toe en hesen hem weer omhoog.

Kamerleden die het zagen gebeuren, zijn zeer aangeslagen. "Het heeft natuurlijk impact als zoiets gebeurt'', zei Kamervoorzitter Khadija Arib. Het debat werd onmiddellijk stilgelegd en de vergaderzaal ontruimd. De zaal werd afgeschermd voor nieuwsgierige blikken en de uitzending ging op zwart.

In de Tweede Kamer valt man van publieke tribune.... #gr18 #debat pic.twitter.com/G8eaO8oRzF stadjer(@ ngkb887) link

De man uit Groenlo bivakkeerde al geruime tijd voor het Kamergebouw om aandacht te vragen voor zijn zaak. Hij was veroordeeld voor het bezit van wietplanten, maar vond dat onterecht. "Ik ben gewoon een goedwillende burger die misleid is door de overheid'', zei hij tegen De Gelderlander.

Een kennis van Kamperman, een journalist die eerder verslag deed van zijn protest, zegt dat hij er de laatste weken slecht aan toe was. "Hans werd steeds warriger. Vanmorgen zei hij dat hij even een boodschapje ging doen. Een uur later hoorde ik de sirenes. Toen wist ik: shit, dat is Hans", aldus Darpan van Kuik.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

