Wielrenner rijdt opzettelijk e-bikers aan Redactie

31 mei 2019

14u34

Bron: AD 1 De Nederlandse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht de afgelopen maanden verschillende mensen op een elektrische fiets bewust omver te hebben gereden. De 29-jarige man ging er na de aanrijdingen gewoon vandoor op zijn racefiets. Van zijn slachtoffers trok hij zich niets aan, aldus de politie.

De meest recente aanrijding is nog maar tien dagen geleden. Toen raakte hij een 53-jarige e-fietser. De man viel en brak een sleutelbeen. De dader reed door en verdween spoorloos.

De politie startte een onderzoek en wist de identiteit van de man te achterhalen. De dader wordt verdacht van zware mishandeling. Waarom hij de mensen bewust aanreed, is nog niet duidelijk. Hij is donderdag opgepakt en zat vandaag nog in de cel.