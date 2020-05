Exclusief voor abonnees

Wie zijn slachtoffer George Floyd en agent Derek Chauvin? Ze werkten ooit allebei voor dezelfde nachtclub

Bas den Hond

31 mei 2020

07u42

Bron: Trouw

In de Amerikaanse staat Minnesota wordt de nationale garde volledig gemobiliseerd, vanwege rellen en plunderingen na de dood van George Floyd. Die overleed nadat agent Derek Chauvin zijn knie bij Floyds arrestatie minutenlang in zijn nek zette. Wat weten we over deze mannen? Allebei werkten ze ooit voor dezelfde nachtclub.