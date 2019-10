Wie zijn de Noord-Ieren van de DUP, en waarom zijn ze zo belangrijk? TT

17 oktober 2019

15u53

Bron: ANP, eigen berichtgeving 0 De belangrijkste partij van de pro-Britse Noord-Ieren, de DUP, stemt zaterdag in het Lagerhuis niet voor de deal die premier Boris Johnson met de EU heeft gesloten. De DUP blijft erbij dat de nieuwe deal, net als eerdere, “de eenheid van het Verenigd Koninkrijk ondermijnt” en niet gunstig is voor de economie in het Britse deel van Ierland.

De partij geeft gedoogsteun aan Johnsons regering. De DUP heeft slechts tien zetels in het Lagerhuis van 650 leden, maar een aantal brexithardliners onder de Conservatieven sympathiseren met deze Noord-Ieren die de eenheid van het land zeggen te verdedigen. Als Johnson hun stemmen niet aan boord krijgt, moet hij al rekenen op heel wat parlementsleden van de oppositie. Hun invloed is dus veel groter dan hun kleine zetelaantal doet vermoeden.

In Noord-Ierland wonen bijna 2 miljoen mensen en de DUP, de ‘Democratic Unionist Party’, vertegenwoordigt de veelal protestantse Noord-Ieren die zich veel meer verwant voelen met de rest van het koninkrijk dan met de republiek Ierland. De partij werd opgericht door de legendarische dominee Ian Paisley. Aan de andere, katholieke, zijde, staan de Iers-nationalisten van Sinn Féin. Die partij is voor hereniging met Ierland.

De DUP daarentegen wil niet worden ‘losgemaakt’ van de overige Britten en wijst onderlinge grenscontroles tussen de delen van het Verenigd Koninkrijk af.

Troubles

Grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland wil echter ook niemand, zeker Ierland en de andere Europese lidstaten niet. De grens is in de 20ste eeuw een groot twistpunt geweest in de ‘troubles’ tussen beide gebieden. Tussen het einde van de jaren '60 en het Goede Vrijdag-akkoord van 1998 vielen er meer dan 3.500 doden bij bomaanslagen en andere conflicten. Nieuwe grenscontroles op het Ierse eiland zouden het nog altijd broze vredesproces kunnen ondermijnen, en dat wil iedereen koste wat het kost vermijden.

In de brexitdeal komen er volgens de DUP daarom grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het koninkrijk. Noord-Ierland blijft weliswaar op papier in het douanegebied van Groot-Brittannië, maar in de praktijk komen er controles aan de havens, omdat de regio voor talrijke handelsgoederen onderworpen zal zijn aan de regels van de Europese douane-unie. Die regeling zal na verloop van tijd ook maken dat Noord-Ierland na een tijd zal afdrijven van de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Het hele systeem waarmee bepaalde goederen wel en andere niet in een bepaald douanegebied vallen, bezorgt Noord-Ierland volgens de DUP bovendien “administratieve lasten die een schaduw over de toekomst werpen”. Daardoor zouden ook de prijzen voor Noord-Ieren de hoogte in gaan.

Veto verdwijnt

De DUP is tot slot ook niet te spreken over de inspraak die dankzij premier Johnson in de brexitdeal is opgenomen. Het Noord-Ierse regioparlement zou straks elke vier jaar moeten besluiten of de bestaande overeenkomsten worden voortgezet. Maar volgens de DUP zijn afspraken over met welke meerderheid het parlement een besluit over de handelsstatus van de regio neemt, niet meer terug te vinden in de brexitdeal. De DUP zou in voorlopige versies van het akkoord een vetorecht krijgen, maar daar is in de uiteindelijke versie van het akkoord geen sprake meer van.

