Wie zijn Congolese presidentskandidaten Ramazani, Fayulu en Tshisekedi? jv

19 december 2018

06u43

Bron: belga 0 Meer dan 20 politici hebben zich aangemeld als kandidaat om de Congolese president Joseph Kabila op te volgen, maar slechts drie kandidaten voeren overal in het meer dan 2 miljoen km² grote land campagne. Dat zijn Emmanuel Ramazani Shadary, kandidaat voor het kamp-Kabila, Félix Tshisekedi en Martin Fayulu.

De oppositie ambieerde de afgelopen maanden met één kandidaat naar voor te komen. Fayulu werd in november in Genève aangesteld als dé oppositiekandidaat, maar 24 uur later trokken Tshisekedi en Vital Kamerhe hun steun terug, onder druk van hun basis. Enkele dagen later klonken die laatste twee zich aan elkaar vast: Tshisekedi als kandidaat-president, Kamerhe als kandidaat-premier.

Emmanuel RAMAZANI SHADARY

De 58-jarige Ramazani werd in augustus aangesteld tot de presidentskandidaat van het Front Commun pour le Congo (FCC), de alliantie rond huidig president Joseph Kabila. Het was pas enkele uren voor de deadline verstreek dat dit nieuws doorsijpelde vanop het FCC-conclaaf in Kingakati. Dat Ramazani aangeduid werd als kandidaat, kwam voor vele waarnemers als een verrassing, maar intussen is duidelijk waarom hij gekozen werd. Hij is een van Kabila's meest loyale medestanders, heeft geen eigen politieke aanhang en beschikt niet over eigen financiële middelen, wat het voor Kabila makkelijker maakt hem de komende vijf jaar te controleren. Dat tegen Ramazani EU-sancties lopen, helpt ook om hem in de pas te doen lopen.

Door iemand als Ramazani te kiezen, wilde Kabila het Angola-scenario vermijden. De Angolese president José Eduardo dos Santos stapte in september 2017 op na 38 jaar aan de macht, en duidde zijn minister van Defensie João Lourenço aan als zijn opvolger. Al snel startte die echter een campagne tegen corruptie, en pakte daarbij ook de president en zijn entourage aan.

De EU-sancties kwamen er vanwege de bloedige repressie van straatprotest tegen Kabila, toen Ramazani minister van Binnenlandse Zaken was. Die post bekleedde hij van november 2016 tot februari 2018. Daarvoor was hij fractieleider voor de PPRD, de partij van de president die hij in 2002 mee heeft opgericht.

"Ramazani zal niet anders regeren dan Kabila", aldus regeringswoordvoerder Lambert Mende. "Hij zal de man zijn die het werk van Kabila verderzet."

Hij is getrouwd en heeft acht kinderen.

Martin FAYULU

Tot enkele weken geleden was Fayulu (62) een outsider, tot hij midden november in Genève door verschillende oppositiekopstukken werd aangeduid als hun kandidaat. Daar spraken de zwaargewichten Moïse Katumbi, tot 2015 de gouverneur van de mijnprovincie Katanga, en Jean-Pierre Bemba, eerder dit jaar vrijgesproken door het ICC in Den Haag, hun steun uit. Katumbi en Bemba waren ook kandidaat, maar werden uitgesloten van deelname.

Fayulu is dan wel al jaren actief in de Congolese oppositie, maar zijn partij Ecidé (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement) is klein. Tot hij de steun kreeg van Katumbi en Bemba leek hij veroordeeld tot een rol op de achtergrond. Dankzij de steun van die twee zwaargewichten slaagt Fayulu erin boven zijn gewicht te vechten: zo beschikt hij, bijvoorbeeld met twee privévliegtuigen, over de middelen om campagne te voeren in het hele land.

Tijdens de anti-Kabilabetogingen van de afgelopen jaren liet Fayulu enkele keren van zich horen. Anders dan andere oppositiekopstukken liep hij wel mee in die betogingen. Zo raakte hij bij een betoging gewond aan het hoofd, en werd hij ook een keer opgepakt, wat hem de bijnaam "soldat du peuple" opleverde.

Fayulu werkte in het verleden in verschillende landen voor oliebedrijven, maar is ook in eigen land actief als zakenman. Hij baat onder meer in Kinshasa een bekend hotel uit. Hij studeerde in Frankrijk en de Verenigde Staten.

In de marge van een van zijn campagnebijeenkomsten kwam het al tot zwaar geweld. Volgens het kamp-Fayulu vielen daarbij in Lubumbashi zeker vier doden, maar het regime ontkent dat.

Net als Tshisekedi gelooft Fayulu niet dat de verkiezingen eerlijk en vrij zullen verlopen.

Felix TSHISEKEDI

Net als zijn vader Etienne in 2011 ambieert ook zoon Felix Tshisekedi (55) het presidentschap. Hij heeft zich daarvoor verbonden met Vital Kamerhe. De twee politici steunden initieel de aanstelling van Fayulu tot kandidaat van de Congolese oppositie, maar trokken die steun onder druk van hun aanhangers een dag later weer in.

Voor deze verkiezingen kan Tshisekedi bouwen op de machine van zijn UDPS, de grootste oppositiepartij, al slaagde Kabila er de afgelopen jaren wel in die partij te verdelen. Bovendien heeft Tshisekedi niet de status die zijn vader doorheen de jaren had verworven.

Etienne Tshisekedi was jarenlang de eminence grise van de Congolese oppositie, maar overleed begin 2017 in Brussel. Hij nam het in 2011 op tegen Kabila, maar moest het onderspit delven in een stembusgang die volgens waarnemers frauduleus verliep.

In 2011 werd Felix verkozen in het parlement, maar zijn vader had alle UDPS-kandidaten verboden hun zitje op te nemen, uit protest tegen het frauduleus verloop van de verkiezingen. Felix volgde dat ordewoord, maar zat de afgelopen jaren wel enkele keren samen met het regime voor (geheime) onderhandelingen.

Tshisekedi is vader van vijf kinderen. Zijn tegenstanders stellen vaak zijn geloofwaardigheid in twijfel: ze stellen vragen bij zijn diploma's en verwijten hem nooit een leidende functie opgenomen te hebben.

Als hij verkozen wordt, wordt een van zijn prioriteiten de begrafenis van zijn vader. Diens lichaam ligt nog altijd opgebaard in een Brussels crematorium, omdat er geen akkoord gevonden wordt over de begrafenis.