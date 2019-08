Wie wordt ‘Mister No Deal’? Tusk en Johnson schuiven zwarte brexitpiet al preventief naar elkaar door TT

24 augustus 2019

16u57

Bron: Reuters 0 Ze zijn nog niet eens aan hun overleg begonnen in de marge van de G7-top in het Franse Biarritz, maar Europees president Donald Tusk en Brits premier Boris Johnson waarschuwden elkaar vanmiddag toch al. Johnson moet oppassen niet de geschiedenis in te gaan als ‘Mr. No Deal’, zei Tusk, waarop die eerste de schuldkwestie gewoon omkeerde.

Tusk en Johnson spreken morgen met elkaar over de brexit, wanneer beide heren aanwezig zijn op de top van de G7 in Biarritz. Tusk zei vanmiddag tegen journalisten dat hij benieuwd is naar de ideeën die Johnson heeft om een brexit zonder akkoord te vermijden. Maar, zo maakte hij meteen duidelijk, de EU is niet van plan om mee te werken aan een brexit zonder het echtscheidingsakkoord. Het akkoord met de backstop waar Johnson zo graag van af wil. “Maar toch hoop ik dat hij niet de geschiedenis zal ingaan als ‘Mr. No Deal’”, aldus Tusk.

Een verwijt dat Johnson gewoon terugkaatste. “Ik zou onze vrienden in de EU willen zeggen dat als ze geen brexit zonder akkoord willen, we van die backstop af moeten in het verdrag. Als Donald Tusk niet de geschiedenis wil ingaan als ‘Mr. No Deal’, dan hoop ik ik dat hij dat in gedachten houdt.”

Johnson ondernam deze week een eerste buitenlandse trip naar Berlijn en Parijs, maar kreeg er uiteindelijk niet veel losgeweekt van Angela Merkel en Emmanuel Macron. Het echtscheidingsakkoord, inclusief de noodprocedure van de backstop, blijft wat ze is. Merkel stelde Johnson wel voor om binnen de 30 dagen een definitieve oplossing voor de Ierse grens te bedenken zodat de backstop gewoon zonder voorwerp wordt, een uitdaging die Johnson graag aannam. Maar hoe die oplossing er dan wel moet uitzien, is in de verste verte niet duidelijk.