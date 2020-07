Wie wordt de nieuwe voorzitter van Eurogroep? ISA

08 juli 2020

15u31

Bron: BELGA 0 Wordt het de Spaanse minister van Economie Nadia Calviño? Haar Ierse collega van Financiën Paschal Donohoe? Of de Luxemburger Pierre Gramegna? Wanneer morgenmiddag de Eurogroep samenkomt, zullen de negentien ministers bevoegd voor Financiën uit hun midden een nieuwe voorzitter kiezen. Hij of zij zal de Portugees Mário Centeno opvolgen, die gouverneur wordt van de Portugese centrale bank.

Centeno maakte begin vorige maand bekend dat hij ontslag nam uit de Portugese regering en dus ook geen verlening zocht voor zijn mandaat als Eurogroepvoorzitter, dat op 12 juli afloopt. Intussen is duidelijk geworden dat zijn toekomst bij de Banco de Portugal ligt.

Drie kandidaten

Drie leden van de Eurogroep dienden hun kandidatuur als voorzitter in. De Spaanse minister Nadia Calviño (51), officieel bevoegd voor Economie, geldt als de favoriet. De sociaaldemocrate heeft Europese ervaring zat. Voor ze minister werd, werkte ze meer dan tien jaar bij de Europese Commissie, waar ze opklom tot Directeur-Generaal Begroting. Als kandidaat-voorzitter heeft ze alvast de steun van Duitsland, ook al twijfelen sommigen aan haar capaciteiten om compromissen uit de brand te slepen. Als ze het haalt, wordt ze de eerste vrouwelijke voorzitter van de Eurogroep.

De Ierse centrumrechtse minister Paschal Donohoe (45) kan argumenteren dat hij zijn land definitief uit het slop heeft gehaald nadat de financiële crisis de 'Keltische Tijger' bijna op de knieën had gekregen. Van Donohoe is bekend dat hij voorstander is van een vennootschapsbelasting van 12,5 procent en tegenstander van een digitaks voor bedrijven als Google, Amazon, Facebook en Apple, standpunten die hem zeker niet overal in dank worden afgenomen. In zijn thuisland zijn niet toevallig de Europese hoofdzetels gevestigd van de grote Amerikaanse technologiebedrijven.

Pierre Gramegna (62) gooit zich in de strijd als consensuszoeker. De Luxemburgse liberaal is al sinds 2013 minister van Financiën en zo een van de langstzittende leden van de Eurogroep. Hij deed al eens eerder een gooi naar het voorzitterschap, maar toen ging Centeno met de functie aan de haal.

2,5 jaar

Met een stevige economische krimp in alle eurolanden en een Europees relanceplan dat in de steigers wordt gezet, breken er drukke tijden aan voor de Eurogroep en haar nieuwe voorzitter. Het mandaat van Calviño, Donohoe of Gramegna vangt op 13 juli aan en loopt 2,5 jaar.

De Eurogroep start donderdag om 15 uur, tussen 17 en 18 uur moet bekend worden aan wie Centeno de voorzittershamer mag overdragen.