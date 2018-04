Wie was Nasim Aghdam, de vrouw die drie mensen neerschoot op de campus van YouTube en daarna zelfmoord pleegde? IB

04 april 2018

06u49

Bron: CNN, Bild, Coed, ABC7news.com, Twitter 0 Amerikaanse media wijzen op basis van politiebronnen de 39-jarige Nasim Aghdam aan als dader van de schietpartij gisterenavond in het hoofdkwartier van YouTube in San Francisco. De vrouw was een fanatieke veganiste met verschillende eigen YouTube-kanalen, waar ze soms ronduit bizarre filmpjes op postte.

In een van haar laatste op het platform verschenen filmpjes, uitte ze kritiek op de veranderingen die YouTube de afgelopen maanden doorgevoerd heeft, waardoor haar video's minder kijkers zouden trekken dan voorheen. Op haar eigen website staat een manifest waarin ze YouTube van censuur en broodroof beschuldigt.

De vrouw uit San Diego, wier ouders uit Iran komen, was ook een veganiste en activiste voor dierenrechtenorganisatie PETA.

From YouTube HQ shooter Nasim Aghdam Instagram page.



Really bizarre Vegan videos.



This person is clearly not sane. pic.twitter.com/SHKM57WBvK — PeterSweden (@PeterSweden7) April 4, 2018

Huiselijke ruzie?

Of de vrouw een relatie had met iemand op de YouTube-campus is onduidelijk. Verschillende media melden op basis van politiebronnen dat de schietpartij het gevolg van een huiselijke ruzie zou zijn geweest.

De 36-jarige man die in kritieke toestand in ziekenhuis ligt, zou het beoogde doelwit van de vrouw zijn geweest, de andere twee vrouwelijke slachtoffers zouden in dat scenario ongelukkigerwijs in de vuurlinie gestaan hebben.

Als het motief voor haar daad niet in de relationele sfeer te vinden is, zou het mogelijk zijn dat het motief voor de schietpartij haar groeiende ontevredenheid met YouTube was.

De vrouw zou geen ID-badge had hebben, maar gewoon de campus hebben kunnen betreden. Niemand die ten tijde van de schietpartij aanwezig was, zou geweten hebben wie ze was.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

I’m content with the theory that today’s YouTube shooter, Nasim Aghdam, was simply an insane person and no narrative exists for the attack. pic.twitter.com/bnkhbEviEo Mike Cernovich 🇺🇸(@ Cernovich) link

