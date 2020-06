Wie was George Floyd (46)? De “vriendelijke reus” die zijn leven op het juiste spoor probeerde te krijgen KVDS

03 juni 2020

13u34

Bron: USA Today, BBC, Sky News 8 Er raakt steeds meer bekend over George Floyd (46), de Afro-Amerikaanse man die vorige week maandag om het leven kwam door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis. Zijn leven kende stevige hoogtes en laagtes. Hoewel hij een beloftevol sportman was op school, raakte hij op het verkeerde pad en belandde hij in de cel voor een gewapende homejacking. De jongste jaren deed de “vriendelijke reus” er evenwel alles aan om zijn leven op het juiste spoor te krijgen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Floyd was niet afkomstig van Minneapolis, waar hij stierf nadat een agent zijn knie meer dan acht minuten lang in zijn nek geduwd hield en zo zijn luchttoevoer afsneed. Hij werd geboren in de zuidoostelijke staat North Carolina, maar groeide op in Houston, Texas. In een buurt net ten zuiden van het stadscentrum, waar ook popicoon Beyoncé vandaan is.

Extreme armoede

De plek is het hart van de zwarte gemeenschap in de stad en ademt muziek. Maar ze wordt ook gekenmerkt door extreme armoede en bendegeweld. Het was daar, in een appartementsblok in een sociale woonwijk, dat Floyd zijn jeugd doorbracht. En die was niet gemakkelijk.





Toch waren er ook kansen. Floyd bleek een beloftevol atleet te zijn op school en hij blonk uit in maar liefst twee sporten: basketbal en American football. Dat hij op zijn twaalfde al bijna 1,88 meter groot was, bleek daar niet vreemd aan te zijn. Het gaf hem de bijnaam “vriendelijke reus”.

Hij werd zelfs gescout en mocht basket spelen aan het South Florida State College in Avon Park, Florida. Na twee jaar keerde hij echter terug naar Texas, waar hij zich inschreef aan de Texas A&M-universiteit. Die opleiding maakte hij niet af. Want hij raakte op het slechte pad.

Er volgde een reeks van arrestaties voor diefstal en drugsbezit. En in 2007 werd hij aangeklaagd voor een gewapende homejacking, waarvoor hij in 2009 veroordeeld werd tot vijf jaar cel.

Gevangenis

Toen hij eindelijk uit de gevangenis kwam, besloot Floyd volgens goede vrienden een andere richting in te slaan met zijn leven. Hij sloot zich aan bij een lokale kerk en werkte mee aan een betere toekomst voor zijn buurt. In een video die de afgelopen dagen de ronde deed op sociale media, is te zien hoe hij wapengeweld aanklaagt en jongeren oproept “om naar huis te komen”.

Volgens familie besloot Floyd enkele jaren geleden om naar Minneapolis te verhuizen, in de noordelijke staat Minnesota. In de hoop daar werk te vinden en een nieuwe toekomst te kunnen beginnen. Hij ging aan de slag als buitenwipper in nachtclub El Nuevo Rodeo en restaurant Conga Latin Bistro en hij reed met een vrachtwagen. Tot de uitbraak van het nieuwe coronavirus stokken in de wielen stak en hij zijn werk kwijtraakte.

Hij zette zich ook in als vrijwilliger. Zo was hij beveiligingsagent bij het lokale Leger des Heils en had hij besloten om mee zijn schouders te zetten onder MAD DADS, een organisatie van Afro-Amerikaanse vaders die strijdt tegen bendegeweld en drugs in de gemeenschap. De dag voor zijn dood had hij afgesproken met een vriend die er al actief bij was, maar hij had die afspraak moeten afzeggen. Een nieuwe afspraak kwam er nooit.

Vorige week maandag stierf hij nadat hij hardhandig tegen de grond was gehouden door enkele politieagenten. Floyd werd ervan verdacht dat hij geprobeerd had om sigaretten te kopen met een vals briefje van 20 dollar. De betrokken agenten werden intussen ontslagen en de man die op zijn nek duwde met zijn knie, zit in de gevangenis op beschuldiging van doodslag.

Dochters

De familie van Floyd eist nu gerechtigheid. De man had twee dochters (van 22 en 6 jaar) en de jongste – Gianna – verscheen dinsdag samen met haar moeder Roxie Washington voor de pers. “Ik wil dat iedereen weet dat dit is wat die agenten hebben weggenomen”, snikte Washington. “Op het einde van de dag gaan zij weer naar huis om bij hun familie te zijn. Gianna heeft geen vader meer. Hij zal haar nooit zien opgroeien en afstuderen. Hij zal haar nooit naar het altaar leiden. Ik wil gerechtigheid voor hem, want hij was goed. Wat iedereen ook denkt.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook andere familieleden en vrienden vertelden dat Floyd een rustige man was, die een ervan hield om plezier te maken en een allemansvriend was. Op de Facebookpagina van de Conga Latin Bistro wordt hij “een grote teddybeer” genoemd. “Dit is een groot verlies”, klinkt het daar.

Hetzelfde geluid bij voormalig NBA-speler Stephen Jackson, die in een post op Instagram vertelde dat hij in dezelfde buurt als Floyd opgroeide en dat ze elkaar “tweelingbroer” noemden. “Mijn broer was zijn leven aan het omgooien in Minnesota. Hij deed wat hij moest doen en toch werd hij gedood”, zucht de man.

Lees ook: Wie zijn slachtoffer George Floyd en agent Derek Chauvin? Ze werkten ooit allebei voor dezelfde nachtclub (+)

Bekijk ook:

Agent in hoofd geschoten bij protest Las Vegas



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.