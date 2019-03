Wie was Duitse horrortuinman? “Er gingen vreemde verhalen over hem rond. Zijn reputatie was niet best”

Annemieke van Dongen

11 maart 2019

11u14

Bron: AD

0

De omgeving van het Duitse dorpje Mehlingen is in de ban van een hovenier die postuum wraak lijkt te hebben genomen op klanten met wie hij ruzie had. Wie was de terreurtuinman?