Wie volgt Theresa May op? Verkiezingen voor nieuwe Britse premier officieel afgesloten

22 juli 2019

18u23

Bron: belga 0 buitenland De verkiezingen binnen de Britse Conservatieve partij om een nieuwe voorzitter en premier aan te duiden, zijn vanavond omstreeks 18 uur afgesloten. De resultaten worden morgen pas bekendgemaakt, maar weinigen twijfelen er nog aan dat Boris Johnson zich straks de nieuwe Britse premier mag noemen.

De Britse Theresa May kondigde eind mei haar exit aan. De Conservatieve frontvrouw is er gedurende drie jaar in Downing Street 10 niet in geslaagd de brexit rond te krijgen, en boog uiteindelijk voor de toenemende kritiek, ook binnen haar eigen partij.

Op de volgende algemene verkiezingen is het nog wachten tot mei 2022, en dus gingen de Conservatieven in eigen rangen op zoek naar een nieuwe partijleider, die dan automatisch ook May opvolgt aan het hoofd van de regering. Tien Tories stelden zich kandidaat, waarna er na een afvalrace via verschillende stemrondes binnen de Conservatieve fractie in het Lagerhuis nog twee van overbleven: voormalig burgemeester van Londen en uitgesproken brexiteer Boris Johnson, en huidig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt.

De zowat 160.000 leden van de partij kregen daarna een maand de tijd om per brief een keuze te maken tussen de twee overblijvers.

Stemming

De stembiljetten konden tot vandaag 18 uur ingediend worden. Sindsdien is de stemming gesloten. Op resultaten is het nog wachten tot morgen, wellicht ergens in de late voormiddag. De nieuwe partijleider geeft dan mogelijk al een speech in het Lagerhuis. Theresa May dient normaal gezien woensdag haar ontslag in bij de Queen, waarna haar opvolger er de eed aflegt.

Weinigen twijfelen er nog aan dat die opvolger Boris Johnson zal heten. Het 55-jarige enfant terrible van de Britse politiek kreeg tijdens de voorverkiezingen binnen de fractie al meer dan dubbel zoveel stemmen als Hunt. Volgens de meest recente rondvraag onder partijleden zou 'BoJo' meer dan 70 procent van de stemmen halen.