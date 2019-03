Wie veroordeeld wordt voor huiselijk geweld mag Australië niet meer binnen lva

03 maart 2019

05u00

Bron: Belga 0 Mensen die veroordeeld werden voor geweld tegen vrouwen of kinderen krijgen geen toegang meer tot Australië of worden het land uitgezet. Dat heeft minister van Immigratie David Coleman vandaag gemeld. De nieuwe wetten, die vrijdag van kracht werden, passen binnen het opvoeren van de strijd tegen buitenlandse delinquenten door Canberra.

Tot voor kort konden enkel mensen die veroordeeld werden tot minstens een jaar cel geen visum krijgen voor Australië. In de nieuwe wetgeving is geen minimale straf opgenomen.

"Australië tolereert huiselijk geweld niet", aldus Coleman in een persbericht. "Als u veroordeeld bent tot een gewelddadige misdaad tegen vrouwen of kinderen, bent u niet welkom in dit land."

Canberra weigerde in het verleden al visa aan de Amerikaanse rapper Chris Brown, die in 2009 werd veroordeeld omdat hij zangeres Rihanna had geslagen, en aan bokser Floyd Mayweather, die verschillende keren veroordeeld werd voor huiselijk geweld.