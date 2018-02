Wie vermoordde Antwerpse crimineel Samir B? Twintigduizend euro voor gouden tip in Rotterdamse moordzaak IB

21 februari 2018

04u30

Bron: Opsporing Verzocht 0 In het Nederlandse programma Opsporing Verzocht heeft de Rotterdamse politie gisterenavond een oproep gedaan aan getuigen van de moord op de 29-jarige Belg Samir B., om zich te melden. De man werd eind vorig jaar op straat vermoord. Voor de gouden tip is door de Nederlandse hoofdofficier van Justitie een beloning van 20.000 euro uitgeloofd.

Ook wil de politie meer te weten komen over het leven van de Belg, die ondergedoken in Rotterdam leefde omdat hij in ons land nog een celstraf van drie jaar moest uitzitten voor handel in verdovende middelen. Samir B. werd op 29 december vorig jaar vermoord in de Socratesstraat in Rotterdam-zuid, vlak bij zijn woning.

Compositietekening

Ook werd in het programma een compositietekening verspreid van een van de vermoedelijke daders en zijn er bewakingsbeelden van de vermoedelijke vluchtauto vrijgegeven. Voor de gouden tip is door de Nederlandse hoofdofficier van Justitie een beloning van 20.000 euro uitgeloofd.