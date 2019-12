Wie tabak en e-sigaretten wil kopen in VS moet binnenkort minstens 21 jaar zijn SVM

19 december 2019

21u08

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Congres heeft de minimumleeftijd voor de aankoop van tabak en elektronische sigaretten verhoogd van 18 naar 21. De nieuwe regelgeving geldt voor de hele Verenigde Staten. Dezelfde minimumleeftijd wordt ook al gehanteerd voor de aankoop van alcohol en cannabis (in de staten waar dat legaal is).

Verwacht wordt dat de nieuwe minimumleeftijd verplicht zal worden over negen maanden, als de nodige wetswijzigingen gebeurd zijn. Met de verhoging van de minimumleeftijd hopen de politici de grote populariteit van elektronische sigaretten -zoals die van het merk Juul- op middelbare scholen te bekampen.

Deze verhoging gaat wel minder ver dan wat de Amerikaanse regering in september wilde invoeren: een totaalverbod op gearomatiseerde e-sigaretten. Aanleiding was de tientallen doden die door het gebruik van de e-sigaret zijn gevallen de voorbije maanden. Volgens een uitgebreid onderzoek is er sprake van 52 slachtoffers.