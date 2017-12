Wie piloten hindert met laserlicht, riskeert vijf jaar cel in Groot-Brittannië mvdb

14u10

Bron: ANP 0 thinkstock Groot-Brittannië gaat strengere straffen invoeren voor mensen die piloten van vliegtuigen of andere voertuigen in de ogen schijnen met laserlicht. Britse media schreven vandaag dat rechters een gevangenisstraf van vijf jaar kunnen gaan opleggen.

Het aantal incidenten waarbij piloten werden verblind neemt in Groot-Brittannië snel toe. In 2009 registreerden de autoriteiten 746 gevallen en dat was vorig jaar gestegen naar 1.258.

Wanneer de nieuwe straffen van kracht worden is niet bekend. De organisatie voor piloten is blij en hoopt zo snel mogelijk. Het schijnen met laser is in Groot-Brittannië sinds 2010 al strafbaar.

Een handjevol mensen heeft sindsdien een straf gekregen. De bewijslast in de nieuwe wet is anders. Tot nu toe moest worden bewezen dat het toestel in gevaar was gebracht. In de toekomst is het al genoeg als kan worden bewezen dat iemand met een laser heeft geschenen.

Tot op een hoogte van 1.100 meter kan een laserpen binnendringen in een cockpit. De tijdelijke verblinding bij de piloten, kan op geringe hoogte tot gevaarlijke toestanden leiden. De internationale vereniging van lijnpiloten raadt haar leden aan om onder meer de verlichting in de cockpit aan te doen bij een contact met een laserstraal, de automatische piloot op te zetten, en meteen de luchtverkeersleiding te verwittigen.